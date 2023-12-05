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    Психолог бесплатно научит распознавать манипуляции и противостоять им

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    Но чтобы им противостоять, для начала нужно распознавать такой вид воздействия. Об этом (и о том, хорошо ли самому уметь манипулировать) расскажут на психологическом семинаре в Открытой гостиной Лермонтовки. Бесплатно. 18+

    Фото: pixabay.com
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    «Ты лучший. Никто лучше тебя не справится», — говорит начальник. И вот сотрудник корпит над проектом в свой выходной. Приятно быть лучшим, лестно, что никто больше не справится. Смущает то, что это происходит в «надцатый» раз и сотрудник подозревает неладное. Чрезмерная лесть — один из приемов манипуляции, и очень действенный: не хочется терять статус особенности, исключительности.

    Допустим, работник раскусил прием и вежливо отказался от внеурочки. Начальник словом не попрекнул, но стал как будто игнорировать, и это очевидно для коллег. Это в ход пошел следующий манипулятивный прием — пассивная агрессия. В этом случае психологи советуют не обращать внимание, вести себя спокойно: манипулятор устанет играть эту роль. Интересно, а спокойствие сотрудника можно считать ответной манипуляцией?

    Психолог, бизнес-тренер Анна Беляева объяснит: бывает ли неосознанное манипулирование, возможны ли манипуляции «во благо», какие существуют механизмы, техники и приемы в психологическом воздействии — и как давать этому отпор. Все с примерами. Учимся манипулировать манипуляциями на психологическом семинаре «Манипуляции. Знать, уметь, противостоять» 9 декабря в Белом зале Библиотеки имени Лермонтова (Литейный пр., д. 17–19). Начало в 12:00.

    Александра Шеромова

    Фото: pixabay.com

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