«Да, я был участником группировки». Автор «Слова пацана» ответил на вопрос о возрождении подростковых банд

Российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» не станет причиной возрождения «казанского феномена» в современной России. Такое мнение выразил автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев.



Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» о молодежных бандах в Казани 80–90-х годов обсуждают даже те, кто не смотрел, — одни требуют его запретить, другие говорят о правде жизни.

По его словам, такие последствия от просмотра сериала невозможны хотя бы из-за того, что «государство изменилось, оно стало более силовым». Кроме того, сейчас жизнь подростков наполнена более интересными занятиями — музыка, блоги, искусство.

