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    «Да, я был участником группировки». Автор «Слова пацана» ответил на вопрос о возрождении подростковых банд

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    Российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» не станет причиной возрождения «казанского феномена» в современной России. Такое мнение выразил автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев.

    Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» о молодежных бандах в Казани 80–90-х годов обсуждают даже те, кто не смотрел, — одни требуют его запретить, другие говорят о правде жизни.

    По его словам, такие последствия от просмотра сериала невозможны хотя бы из-за того, что «государство изменилось, оно стало более силовым». Кроме того, сейчас жизнь подростков наполнена более интересными занятиями — музыка, блоги, искусство.

    «Молодежи есть чем заняться», — добавил Роберт Гараев. Кроме того, он признался, что сам был участником подобной группировки.

    В большом интервью «Фонтанке» автор книги также напомнил, что у сериала есть котировка «18+», а заявления о запретах картины назвал «хорошей рекламой».

    Напомним, ранее депутат Госдумы Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор с просьбой проверить сериал на содержание пропаганды, которая может причинить «вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу».

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