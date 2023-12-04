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    Суд в Петербурге дважды оштрафовал руководителя ЛГБТ* — инициативной группы «Выход» по закону об иноагентах

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    Калининский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности руководителя ЛГБТ* — инициативной группы «Выход»** (признана иноагентом) Александра Воронова из-за нарушения закона об иностранных агентах, сообщает 4 декабря объединенная пресс-служба судов Северной столицы. В итоге правозащитнику назначен штраф в общей сумме на 110 тысяч рублей.

    Сообщается, что Воронов не предоставил отчеты о деятельности «Выхода» по трем формам — ОИА001, ОИА003 и ОИА007. Суд назначил наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей (часть вторая статьи 19.34 КоАП РФ).

    Также Воронов 29 мая предоставил Генпрокуратуре доклад о деятельности организации, при этом в тексте не было указано, что материалы распространены иностранным агентом (часть пятая статьи 19.34 КоАП РФ). В итоге главу «Выхода» оштрафовали еще на 10 тысяч рублей.

    Организация появилась в апреле 2008 года после «Недели против гомофобии» в Санкт-Петербурге. В декабре 2021 года российский Минюст объявил «Выход» иностранным агентом. 30 ноября Верховный суд по иску Минюста признал ЛГБТ-движение экстремистской организацией и запретил ее в России. После этого один из старейших гей-клубов Петербурга «Центральная станция» заявил о закрытии заведения.

    *Верховный суд признал международное движение ЛГБТ экстремистским, деятельность запрещена на территории РФ

    **Минюст включил в список иностранных агентов

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