Суд в Петербурге дважды оштрафовал руководителя ЛГБТ* — инициативной группы «Выход» по закону об иноагентах

Калининский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности руководителя ЛГБТ* — инициативной группы «Выход»** (признана иноагентом) Александра Воронова из-за нарушения закона об иностранных агентах, сообщает 4 декабря объединенная пресс-служба судов Северной столицы. В итоге правозащитнику назначен штраф в общей сумме на 110 тысяч рублей.

Сообщается, что Воронов не предоставил отчеты о деятельности «Выхода» по трем формам — ОИА001, ОИА003 и ОИА007. Суд назначил наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей (часть вторая статьи 19.34 КоАП РФ).