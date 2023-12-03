Эстонские пограничники раздают листовки с предупреждением о возможном закрытии КПП

Пограничники Эстонии раздают листовки с предупреждением о возможном закрытии контрольно-пропускного пункта. Фотография печатного материала опубликована 3 декабря в одном из чатов, посвященных поездкам через границу.
В листовке Россию фактически обвиняют в том, что страна якобы «сознательно направляла» на границу с Эстонией группы мигрантов, которые намеревались попасть в ЕС, не имея на то законного права.
«Если подобная деятельность продолжится, мы будем вынуждены в целях безопасности государства и охраны общественного порядка закрыть пограничные пункты, как это из-за миграционного давления уже сделала Финляндия», — сказано в листовке на фото.
Напомним, «Фонтанка» еще 30 ноября писала, что Эстония советует своим гражданам полностью отказаться от поездок в Россию, а если они уже в РФ — вернуться домой. Официальные рекомендации были опубликованы на сайте МИД Эстонии. Дипломаты объясняли, что «из-за возможного миграционного давления» Эстония может в кратчайшие сроки временно закрыть свои пограничные переходы. Если это случится, вернуться через КПП в Эстонию будет невозможно.
24 ноября власти Эстонии установили на границе с Россией дополнительные бетонные заграждения, известные как «зубы дракона». Это тоже часть подготовки к возможному закрытию границы с РФ. Первые бетонные пирамиды в Нарве появились 16 ноября, после того как границу Эстонии попытались пересечь 19 граждан Сомали и Сирии.