Эстонские пограничники раздают листовки с предупреждением о возможном закрытии КПП

Пограничники Эстонии раздают листовки с предупреждением о возможном закрытии контрольно-пропускного пункта. Фотография печатного материала опубликована 3 декабря в одном из чатов, посвященных поездкам через границу.

В листовке Россию фактически обвиняют в том, что страна якобы «сознательно направляла» на границу с Эстонией группы мигрантов, которые намеревались попасть в ЕС, не имея на то законного права.

«Если подобная деятельность продолжится, мы будем вынуждены в целях безопасности государства и охраны общественного порядка закрыть пограничные пункты, как это из-за миграционного давления уже сделала Финляндия», — сказано в листовке на фото.

