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    Эстонские пограничники раздают листовки с предупреждением о возможном закрытии КПП

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    Пограничники Эстонии раздают листовки с предупреждением о возможном закрытии контрольно-пропускного пункта. Фотография печатного материала опубликована 3 декабря в одном из чатов, посвященных поездкам через границу.

    В листовке Россию фактически обвиняют в том, что страна якобы «сознательно направляла» на границу с Эстонией группы мигрантов, которые намеревались попасть в ЕС, не имея на то законного права.

    «Если подобная деятельность продолжится, мы будем вынуждены в целях безопасности государства и охраны общественного порядка закрыть пограничные пункты, как это из-за миграционного давления уже сделала Финляндия», — сказано в листовке на фото.

    Напомним, «Фонтанка» еще 30 ноября писала, что Эстония советует своим гражданам полностью отказаться от поездок в Россию, а если они уже в РФ — вернуться домой. Официальные рекомендации были опубликованы на сайте МИД Эстонии. Дипломаты объясняли, что «из-за возможного миграционного давления» Эстония может в кратчайшие сроки временно закрыть свои пограничные переходы. Если это случится, вернуться через КПП в Эстонию будет невозможно.

    24 ноября власти Эстонии установили на границе с Россией дополнительные бетонные заграждения, известные как «зубы дракона». Это тоже часть подготовки к возможному закрытию границы с РФ. Первые бетонные пирамиды в Нарве появились 16 ноября, после того как границу Эстонии попытались пересечь 19 граждан Сомали и Сирии.

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    Эстония
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    Гость03 Дек 2023 в 20:38
    Свободу эстонцам!
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