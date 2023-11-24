Эстония заточила «зубы дракона». В Нарве ставят дополнительные ограждения на границе с Россией

Власти Эстонии устанавливают на границе с Россией дополнительные бетонные заграждения, известные как «зубы дракона». Это часть подготовки к возможному закрытию границы с РФ, сообщает 24 ноября РИА Новости со ссылкой на портал государственного телерадиовещания ERR.
Первые бетонные пирамиды в Нарве появились 16 ноября после того, как границу Эстонии попытались пересечь 19 граждан Сомали и Сирии. В ближайшее время власти планируют еще больше усилить защиту нарвского погранперехода, сообщают в ERR со ссылкой на пресс-службу Идаской префектуры полиции и погранохраны. «Россия осуществляет миграционное давление в отношении Эстонии и Финляндии, отправляя к нашей границе людей, которые не имеют права на въезд в Евросоюз», — отметили там.
Ранее стало известно, что Эстония пока не приняла решение о закрытии пунктов пропуска на своей восточной границе. Если после закрытия Финляндии поток беженцев отправится в Эстонию — страна готова закрыть границы, но не будет делать это просто ради того, чтобы закрыть, заявил 23 ноября глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс на пресс-конференции.
Ранее власти Финляндии приняли решение закрыть все пропускные пункты на границе с Россией, за исключением самого северного — «Райа-Йоосеппи» — «Лотта», из-за наплыва беженцев. Однако решение о закрытии могут отменить уже через месяц.