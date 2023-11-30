Эстония советует своим гражданам не ездить в Россию — пугает трудностями с возвращением

Эстония советует своим гражданам полностью отказаться от поездок в Россию, а если они уже в РФ — вернуться домой. 30 ноября официальные рекомендации опубликованы на сайте МИД Эстонии.



В сообщении сказано, что «из-за возможного миграционного давления» Эстония может в кратчайшие сроки временно закрыть свои пограничные переходы. Если это случится, вернуться через КПП в Эстонию будет невозможно.



«Просим граждан Эстонии, временно пребывающих в России, задуматься о необходимости остаться в России и по возможности вернуться в Эстонию. Граждан Эстонии, временно находящихся в России, просим зарегистрировать свое пребывание на сайте МИД», — советуют эстонские дипломаты.

