Эстония советует своим гражданам не ездить в Россию — пугает трудностями с возвращением

Эстония советует своим гражданам полностью отказаться от поездок в Россию, а если они уже в РФ — вернуться домой. 30 ноября официальные рекомендации опубликованы на сайте МИД Эстонии.
В сообщении сказано, что «из-за возможного миграционного давления» Эстония может в кратчайшие сроки временно закрыть свои пограничные переходы. Если это случится, вернуться через КПП в Эстонию будет невозможно.
«Просим граждан Эстонии, временно пребывающих в России, задуматься о необходимости остаться в России и по возможности вернуться в Эстонию. Граждан Эстонии, временно находящихся в России, просим зарегистрировать свое пребывание на сайте МИД», — советуют эстонские дипломаты.
Также в сообщении подчеркивается, что РФ рассматривает лиц с двойным гражданством — Эстонии и России — как российских граждан, а возможности Эстонии по оказанию консульской помощи ограничены, «в том числе в вопросах, касающихся мобилизации».
Напомним, 24 ноября власти Эстонии установили на границе с Россией дополнительные бетонные заграждения, известные как «зубы дракона». Это часть подготовки к возможному закрытию границы с РФ. Первые бетонные пирамиды в Нарве появились 16 ноября, после того как границу Эстонии попытались пересечь 19 граждан Сомали и Сирии.