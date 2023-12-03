Мэр Киева раскритиковал Владимира Зеленского: новости СВО за 3 декабря

Кличко рассказал, что за 1,5 года после начала спецоперации у него не состоялось ни одной встречи или телефонного разговора с Зеленским Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 3 декабря.



Атаки ВСУ Вечером 2 декабря случилось несколько атак ВСУ. Под обстрел попал поселок Теткино в Курской области. Поселок был обесточен, об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что всего за сутки по населенным пунктам региона выпустили порядка 80 разных боеприпасов. Также ВСУ совершили несколько атак дронами. Пострадавших и разрушений нет.

Тем же вечером вооруженные силы России успешно отразили воздушный удар по территории Краснодарского края. — Мы получили ряд сообщений о двух вспышках в небе, могу заверить — Краснодар и Краснодарский край под надежной защитой. Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего города. Никаких разрушений на территории краевого центра нет, — отчитался мэр Краснодара Евгений Наумов. Кризис на польско-украинской границе На границе Украины и Польши скопилось уже более 2,5 тысячи фур. По информации украинской Госпогранслужбы, движение идет очень медленно, по несколько автомобилей час. Некоторые водители пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах.

Пробки начались 6 ноября, когда польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной. Вскоре к ним добавился и четвертый. Дальнобойщики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, переговоры с протестующими пока не приводят к результатам. Однако на встрече украинского и польского министров инфраструктуры удалось договориться о том, чтобы один из пунктов открыли для проезда пустых грузовиков.

Интервью Виталия Кличко Мэр Киева Виталий Кличко дал интервью швейцарскому изданию 20 Minuten. В нем он выступил с критикой президента Зеленского и признался, что не удивлен падению его популярности.

— Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Ожиданий было и есть много. Зеленский платит за ошибки, которые он совершил, — передает слова Кличко ТАСС. По мнению Кличко, украинцы задаются вопросами, почему страна «не была лучше подготовлена» к ведению боевых действий и почему российским войскам «удалось так быстро дойти до Киева». При этом Кличко подчеркнул, что до конца конфликта президент выполняет важную функцию, и его необходимо поддерживать. Однако после «каждый политик заплатит за свои успехи и неудачи».

До этого Кличко дал интервью журналу Der Spiegel. В нем он заявил, что Украина движется к авторитаризму, а из-за действий Владимира Зеленского в стране почти не осталось независимых институтов власти.

— Сейчас остался только один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление, — приводит журналист слова Кличко.

Впрочем, в заключение киевский мэр заявил, что «превратить Украину в авторитарное государство практически невозможно».

