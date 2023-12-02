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    Музыка

    В Петербурге выбрали лучшие оркестровые программы России. Их можно послушать онлайн

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    В Петербурге 1 декабря объявили лауреатов второй Большой оркестровой премии «440 герц». Ею награждают российские симфонические коллективы, чьи программы транслировались онлайн в 2022 году и остались в открытом доступе.

    В номинации «Событие» награду получил Российский национальный молодежный симфонический оркестр в юбилейном гала-концерте к 100-летию Московской филармонии (дирижер — Валерий Гергиев). Выступавшие в тот же вечер Анне-Софи Муттер, Пабло Фернандес и Даниил Трифонов в Концерте для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром Бетховена отмечены в номинации «Гость». Также награжден еще один участник концерта — Ярослав Тимофеев — в номинации «Слово о музыке».

    В номинации «Оркестровая программа» — Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан за программу из произведений Шостаковича (дирижер — Александр Сладковский, солист — скрипач Павел Милюков).

    В номинации «Дирижер» награжден Александр Рудин за программу из произведений Моцарта с Московским камерным оркестром «Musica Viva» (солист — Николай Луганский).

    Лучший ансамбль составили Сергей Крылов и Уральский академический филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лисса за исполнение Концерта для скрипки с оркестром «Offertorium» Софии Губайдулиной.

    «Открытием» признали исполнение Восьмой симфонии Брукнера Национальным симфоническим оркестром Республики Башкортостан (дирижер Дмитрий Крюков).

    В номинации «соло с оркестром» отметили Сергея Поспелова за программу «Скрипичные концерты ХХ века» с Дубненским симфоническим оркестром под управлением Николая Хондзинского.

    А за аккомпанемент — Тюменский филармонический оркестр (дирижер — Филипп Селиванов), выступавший на концерте-открытии Музыкального фестиваля Дениса Мацуева.

    Лучшим концертмейстером назвали Ильшата Муслимова (Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан).

    За исполнение произведения композитора-юбиляра (Второй концерт Рахманинова) наградили Екатерину Мечетину и Симфонический оркестр Курской государственной филармонии (дирижер — Игорь Сукачев).

    А за лучшую образовательную программу — Свердловскую государственную академическую филармонию (программа с участием Уральского молодежного симфонического оркестра).

    «На второй конкурсный цикл премии было подано 35 заявок, — рассказала художественный руководитель премии, историк дирижерского искусства, профессор, доктор искусствоведения Надежда Маркарян. — И творческий, и технический уровень программ оказался в этом году выше, чем в прошлом. Что говорит о серьезности, с которой оркестры подошли к выбору представляемых на конкурс концертов».

    Название премии — «440 герц» — происходит от звука «ля» первой октавы (440 гц), с которого начинается настройка оркестра. Президентом премии был Юрий Темирканов.

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