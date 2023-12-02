В Петербурге выбрали лучшие оркестровые программы России. Их можно послушать онлайн

В Петербурге 1 декабря объявили лауреатов второй Большой оркестровой премии «440 герц». Ею награждают российские симфонические коллективы, чьи программы транслировались онлайн в 2022 году и остались в открытом доступе.



В номинации «Событие» награду получил Российский национальный молодежный симфонический оркестр в юбилейном гала-концерте к 100-летию Московской филармонии (дирижер — Валерий Гергиев). Выступавшие в тот же вечер Анне-Софи Муттер, Пабло Фернандес и Даниил Трифонов в Концерте для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром Бетховена отмечены в номинации «Гость». Также награжден еще один участник концерта — Ярослав Тимофеев — в номинации «Слово о музыке».

