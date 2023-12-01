«ДОМ.РФ» передал фонду «Газпрома» участок на Мичманской, где планировался кампус СПбГУ

Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» получит участок на Мичманской улице, 14, где СПбГУ ранее планировал построить кампус, а горожане просили разбить парк. Это следует из распоряжения правительства РФ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.



Речь идет об участке площадью почти 7 га в границах Западного скоростного диаметра, Мичманской улицы, улицы Кораблестроителей и набережной реки Смоленка.



Ранее город передал территорию Санкт-Петербургскому государственному университету, но вуз отказался от планов по строительству в этом месте кампуса. Затем участок был передан АО «ДОМ.РФ» для продажи с торгов, начальная цена составляла 1 млрд рублей. Однако в итоге было решено передать участок без торгов фонду «Газпрома» по «цене, равной его рыночной стоимости» для «строительства здания образовательного учреждения».

