«ДОМ.РФ» передал фонду «Газпрома» участок на Мичманской, где планировался кампус СПбГУ

Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» получит участок на Мичманской улице, 14, где СПбГУ ранее планировал построить кампус, а горожане просили разбить парк. Это следует из распоряжения правительства РФ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.
Речь идет об участке площадью почти 7 га в границах Западного скоростного диаметра, Мичманской улицы, улицы Кораблестроителей и набережной реки Смоленка.
Ранее город передал территорию Санкт-Петербургскому государственному университету, но вуз отказался от планов по строительству в этом месте кампуса. Затем участок был передан АО «ДОМ.РФ» для продажи с торгов, начальная цена составляла 1 млрд рублей. Однако в итоге было решено передать участок без торгов фонду «Газпрома» по «цене, равной его рыночной стоимости» для «строительства здания образовательного учреждения».
Горожане используют пустырь для прогулок. Они просили губернатора Александра Беглова разбить в этом месте парк, опасаясь, что его застроят жильем. В феврале 2023 года судьбой участка заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который поручил петербургским подчиненным организовать проверку.
Участок, согласно Генплану, расположен в деловой зоне. По правилам землепользования и застройки, земля находится в подзоне ТД1–2_2 — общественно-деловой подзоне объектов многофункциональной общественно-деловой застройки и жилых домов. Жилая застройка числится в условно разрешенных видах использования, в основных видах — 42 наименования, в том числе средние и высшие учебные заведения, гостиничная деятельность и обеспечение спортивно-зреличных мероприятий.
Фонд социальных инициатив «Газпрома», в том числе, построил и частную школу «Газпрома» на Крестовском острове.