За «эвакуацию» чужого BMW X5 с паркинга на Кондратьевском задержали троих

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Полиция Петербурга задержала подозреваемых в детективном приключении BMW и его хозяина в Калининском районе города. Машину умыкнули с территории паркинга и успели перерегистрировать, пока настоящий владелец был в отъезде.
В 16:04 25 сентября в полицию Калининского района обратился 36-летний петербуржец и рассказал, что между 16 и 17 часами 20 сентября с паркинга дома 62 корпус 7 по Кондратьевскому проспекту похитили его BMW X5 стоимостью 6,9 миллиона рублей, сообщает 1 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В пять утра 27 сентября пропажу нашли припаркованной на проезжей части у дома 58 корпус 1 по улице Солдата Корзуна. Номера на машине уже стояли другие. «БМВ» направили на экспертизу, а после вернули владельцу. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).
Утром и днем 30 ноября полицейские задержали троих подозреваемых. Ими оказались жители Петербурга 34 и 35 лет и 39-летний житель поселка в Гатчинском районе Ленобласти. Всех троих поместили в изолятор. Как стало известно «Фонтанке», один из петербуржцев ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж, а за плечами жителя Ленобласти несколько приговоров, в том числе за кражу и угон.
Об угоне BMW хозяин машины узнал, когда ему позвонил перекуп и поинтересовался, не продает ли тот свой автомобиль. Тут-то и выяснилось, что в паркинге кроссовера уже нет. А вскоре мужчине на электронную почту пришло письмо о том, что он больше не является собственником, так как в МРЭО была произведена смена владельца. После этого сестра петербуржца сразу же написала заявление в полицию, поскольку сам он в городе отсутствовал. Местоположение БМВ в итоге выяснили по фотографиям от того же перекупа.