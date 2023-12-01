За «эвакуацию» чужого BMW X5 с паркинга на Кондратьевском задержали троих

Полиция Петербурга задержала подозреваемых в детективном приключении BMW и его хозяина в Калининском районе города. Машину умыкнули с территории паркинга и успели перерегистрировать, пока настоящий владелец был в отъезде.



В 16:04 25 сентября в полицию Калининского района обратился 36-летний петербуржец и рассказал, что между 16 и 17 часами 20 сентября с паркинга дома 62 корпус 7 по Кондратьевскому проспекту похитили его BMW X5 стоимостью 6,9 миллиона рублей, сообщает 1 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В пять утра 27 сентября пропажу нашли припаркованной на проезжей части у дома 58 корпус 1 по улице Солдата Корзуна. Номера на машине уже стояли другие. «БМВ» направили на экспертизу, а после вернули владельцу. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).