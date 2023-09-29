Невероятные приключения черного «бумера» в Петербурге. BMW перерегистрировали без ведома владельца

Можно ли переоформить машину на другого человека без ведома собственника? Закон говорит, что нет. Жизнь отвечает — оказывается, можно. Пример тому история 35-летнего Александра из Петербурга.

Александр чуть ли не с юности мечтал о BMW X5. 15 лет он усердно работал и откладывал на исполнение мечты. В 2021 году «галочка» была поставлена, правда, уже в конце 2022 года машину пришлось загнать в закрытый, охраняемый паркинг на неопределенный срок — минимум 10-12 месяцев. Дело в том, что работа нашего героя приобрела разъездной характер. Уезжая из Петербурга, Александр был уверен, что автомобиль будет ждать его на том же машиноместе, где и был оставлен. Но не тут-то было.

До недавнего времени все было хорошо. Но 25 сентября Александру позвонил мужчина, который представился перекупом Сергеем. Он поинтересовался, не продает ли Александр свой автомобиль. Собственник машины, конечно, начал задавать уточняющие вопросы. В ходе беседы выяснилось, что BMW X5 почему-то стоит на улице, Сергей даже отправил фото с места. По ним, кстати, установили в дальнейшем точное местоположение автомобиля, после чего тот был изъят полицией для проведения следственных действий.



Александр действовал оперативно — позвонил сестре, попросил ее съездить в паркинг и проверить его на наличие авто. Там его, конечно, уже не было. Еще через минут 20 на электронную почту собственника пришло сообщение о том, что он больше им не является, так как в МРЭО №3 была произведена смена владельца. После этого сестра сразу же написала заявление в 21 отдел полиции Калининского района. Оперативники просмотрели записи с камер и увидели, как 20 сентября машина была вывезена из паркинга на Кондратьевском проспекте 62/7 на эвакуаторе.



Екатерина

Потерпевший считает, что в МРЭО ГИБДД №3 на Московском шоссе совершили незаконные регистрационные действия. Александр не заключал никаких договоров купли-продажи, не отчуждал свое имущество и не составлял доверенностей.



«Кроме того, документы на автомобиль, в том числе оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства, который мог бы свидетельствовать о законном распоряжении автомобилем при заключении договора купли-продажи, мною не передавались новому собственнику, в настоящее время СТС находится у меня, что исключает добросовестность действий нового собственника при регистрации моего транспортного средства», — добавил Александр.

Фото: Екатерина Поделиться Поделиться





Как рассказала сестра нашего героя Екатерина, машина была продана по договору купли-продажи, в котором стояли поддельные подписи ее брата. Мошенники на эвакуаторе привезли автомобиль к МРЭО, передали на перерегистрацию липовые документы. Свидетельство о транспортном средстве тоже подделали, если оно было вообще. Оригинал, напомним, хранится у собственника. Сотрудники МРЭО осмотрели машину и на основании подделок оформили ее на мужчину, как предполагает Екатерина, с низким социальным статусом, почти бездомного. Никаких сомнений при этом у сотрудников отдела не возникло. Охранники паркинга также выпустили эвакуатор с автомобилем без лишних вопросов. Екатерина уверена, что эта «операция» была спланированной.



«Фонтанка» запросила официальный комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.