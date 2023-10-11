Перерегистрация черного «бумера» без ведома петербуржца стала уголовным делом о краже

Уголовное дело по статье о краже возбуждено следственным управлением УМВД России по Калининскому району после кражи и переоформления BMW X5, принадлежащего петербуржцу. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в ответ на официальный запрос.



Ранее «Фонтанка» рассказывала детективную историю 35-летнего Александра, который из-за разъездов по работе вынужден был на долгий срок оставить свой автомобиль в паркинге на Кондратьевском проспекте. 25 сентября с мужчиной связался перекуп, который уточнил, продает ли владелец машину, после чего отправил фотографии «бумера», который почему-то был припаркован на улице.

