«По-русски объяснять отказываются». Националист Демушкин сообщил о своем задержании в аэропорту Тбилиси

Националист Дмитрий Демушкин вечером 30 ноября рассказал в своем телеграм-канале, что был задержан полицией в аэропорту Тбилиси при сходе с самолета.



По его словам, в Грузию прилетел по делам, «билеты, отели, в порядке, по-русски объяснять причину задержания отказываются».

Во втором сообщении Демушкин объяснил, что его «депортируют в Россию», так как правительство Грузии «не желает моего нахождения на территории страны».

В 23:09 Демушкин написал, что теперь «задержан в аэропорту Внуково, водят по кабинетам».