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    «По-русски объяснять отказываются». Националист Демушкин сообщил о своем задержании в аэропорту Тбилиси

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    Националист Дмитрий Демушкин вечером 30 ноября рассказал в своем телеграм-канале, что был задержан полицией в аэропорту Тбилиси при сходе с самолета.

    По его словам, в Грузию прилетел по делам, «билеты, отели, в порядке, по-русски объяснять причину задержания отказываются».

    Во втором сообщении Демушкин объяснил, что его «депортируют в Россию», так как правительство Грузии «не желает моего нахождения на территории страны».

    В 23:09 Демушкин написал, что теперь «задержан в аэропорту Внуково, водят по кабинетам».

    «Ждут кого-то, кто что-то решит. Грузины причин не указали, выясняют как сильно я поддерживал СВО. Говорят, это главная причина обычно», – пишет политик.

    Один из лидеров националистов в России, организатор «Русских маршей» и основатель запрещённого движения «Русские» Дёмушкин в 2017 году был осуждён за разжигание ненависти и вражды. Декриминализация 282-й статьи УК в начале 2019 года обеспечила ему свободу.

    Как напоминает РБК, после начала СВО на Украине Демушкин критиковал действия российских властей. В 2022 году в отношении политика составили два административных протокола о дискредитации российской армии, однако суд не стал рассматривать дела в связи с истечением срока давности.

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