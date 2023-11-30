«По-русски объяснять отказываются». Националист Демушкин сообщил о своем задержании в аэропорту Тбилиси

Националист Дмитрий Демушкин вечером 30 ноября рассказал в своем телеграм-канале, что был задержан полицией в аэропорту Тбилиси при сходе с самолета.
По его словам, в Грузию прилетел по делам, «билеты, отели, в порядке, по-русски объяснять причину задержания отказываются».
Во втором сообщении Демушкин объяснил, что его «депортируют в Россию», так как правительство Грузии «не желает моего нахождения на территории страны».
В 23:09 Демушкин написал, что теперь «задержан в аэропорту Внуково, водят по кабинетам».
«Ждут кого-то, кто что-то решит. Грузины причин не указали, выясняют как сильно я поддерживал СВО. Говорят, это главная причина обычно», – пишет политик.
Один из лидеров националистов в России, организатор «Русских маршей» и основатель запрещённого движения «Русские» Дёмушкин в 2017 году был осуждён за разжигание ненависти и вражды. Декриминализация 282-й статьи УК в начале 2019 года обеспечила ему свободу.
Как напоминает РБК, после начала СВО на Украине Демушкин критиковал действия российских властей. В 2022 году в отношении политика составили два административных протокола о дискредитации российской армии, однако суд не стал рассматривать дела в связи с истечением срока давности.