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    Шесть лет за 27 ударов. В Петербурге вынесли приговор не получившему любви собачнику

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    Красногвардейский райсуд признал виновным обвиняемого в нанесении смертельных ударов женщине в лесу у Муринской дороги.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 30 ноября, подсудимый Артур Айтимбетов 22 ноября прошлого года около часа ночи во время прогулки с собакой в лесу, ограниченном рекой Охтой, Муринским ручьем и Муринской дорогой, встретил 32-летнюю москвичку.

    Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    По версии следствия, он стал оказывать женщине настойчивые знаки внимания, но взаимности не получил. Тогда он набросился на нее с кулаками. Мужчина, как потом посчитали эксперты, нанес не менее 27 ударов ногами в голову, а также не менее 5 ударов в область верхних и нижних конечностей.

    Женщина умерла от открытой черепно-лицевой травмы.

    После этого мужчина заявил, что якобы случайно нашел тело мертвой женщины в лесу.

    Айтимбетов на судебных заседаниях вину признал.

    Суд отправил его в колонию строгого режима сроком на 6 лет. В пользу потерпевшей родственницы с него взыскали 1 млн рублей.

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