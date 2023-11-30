Шесть лет за 27 ударов. В Петербурге вынесли приговор не получившему любви собачнику

Красногвардейский райсуд признал виновным обвиняемого в нанесении смертельных ударов женщине в лесу у Муринской дороги.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
По версии следствия, он стал оказывать женщине настойчивые знаки внимания, но взаимности не получил. Тогда он набросился на нее с кулаками. Мужчина, как потом посчитали эксперты, нанес не менее
Женщина умерла от открытой черепно-лицевой травмы.
После этого мужчина заявил, что якобы случайно нашел тело мертвой женщины в лесу.
Айтимбетов на судебных заседаниях вину признал.
Суд отправил его в колонию строгого режима сроком на