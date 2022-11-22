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    Задержан подозреваемый в гибели москвички на Муринской дороге. Её забили до смерти за невнимание

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    По делу о гибели женщины задержан житель Петербурга, ночью 22 ноября позвонивший в полицию с рассказом о страшной находке во время прогулки с собакой. По версии следствия, тело с окровавленным лицом за остановкой он не нашёл, а оставил.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, погибшей на Муринской дороге оказалась 33-летняя москвичка. В Петербурге она скиталась по хостелам и вела асоциальный образ жизни. Оперативники установили, что последние часы своей жизни она провела в компании молодого человека и алкоголя.

    Продолжать вечер вместе женщина, судя по всему, не собиралась. Она направилась домой, мужчина вызвался проводить.

    «Во время прогулки стал оказывать настойчивые знаки внимания своей попутчице. Женщина ответила отказом. Разозлившись, мужчина до смерти избил потерпевшую. Пытаясь уйти от ответственности, злоумышленник сам вызвал полицию», — рассказали о событиях минувшей ночи в петербургском главке.

    Погибшую нашли в лесополосе, недалеко от остановки общественного транспорта. Травмы подсказывали, что преступник бил в голову так, что, по предварительным данным, переломал кости лица.

    Задержанному 23 года. В полиции уточнили, что он местный житель. Полицейские Красногвардейского района передали его в Следственный комитет, где молодого человека ждёт дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть (111 УК).

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