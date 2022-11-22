Задержан подозреваемый в гибели москвички на Муринской дороге. Её забили до смерти за невнимание

По делу о гибели женщины задержан житель Петербурга, ночью 22 ноября позвонивший в полицию с рассказом о страшной находке во время прогулки с собакой. По версии следствия, тело с окровавленным лицом за остановкой он не нашёл, а оставил.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, погибшей на Муринской дороге оказалась 33-летняя москвичка. В Петербурге она скиталась по хостелам и вела асоциальный образ жизни. Оперативники установили, что последние часы своей жизни она провела в компании молодого человека и алкоголя.