В лесу за остановкой на Муринской дороге нашли тело женщины с окровавленным лицом

Страшное препятствие нашел мужчина, вышедший на прогулку с собаками, на тропинке в лесу на границе Петербурга и области. К телу женщины за час съехалось столько людей, что тропинка почти стала дорогой.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу 22 ноября, погибшую нашли недалеко от остановки общественного транспорта на Муринской дороге. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

