    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    1 м/с, с-в

    762мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.74eur62.12

    В лесу за остановкой на Муринской дороге нашли тело женщины с окровавленным лицом

    8380
    обсудить

    Страшное препятствие нашел мужчина, вышедший на прогулку с собаками, на тропинке в лесу на границе Петербурга и области. К телу женщины за час съехалось столько людей, что тропинка почти стала дорогой.

    Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу 22 ноября, погибшую нашли недалеко от остановки общественного транспорта на Муринской дороге. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

    До сих пор, как сообщает ведомство, проводится осмотр места, в том числе с применением служебно-разыскной собаки.

    По данным «Фонтанки», при себе у женщины не было ни документов, ни ценностей. Злоумышленник прицельно бил ей в голову — так, что, по предварительной информации, переломал кости лица.

    Погибшая была одета в розовую кофту, черные лосины и синюю куртку. На вид ей 35–40 лет. Сейчас устанавливается её личность, а также ведется розыск преступника.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ17
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close