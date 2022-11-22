В лесу за остановкой на Муринской дороге нашли тело женщины с окровавленным лицом

Страшное препятствие нашел мужчина, вышедший на прогулку с собаками, на тропинке в лесу на границе Петербурга и области. К телу женщины за час съехалось столько людей, что тропинка почти стала дорогой.
Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу 22 ноября, погибшую нашли недалеко от остановки общественного транспорта на Муринской дороге. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
До сих пор, как сообщает ведомство, проводится осмотр места, в том числе с применением служебно-разыскной собаки.
По данным «Фонтанки», при себе у женщины не было ни документов, ни ценностей. Злоумышленник прицельно бил ей в голову — так, что, по предварительной информации, переломал кости лица.
Погибшая была одета в розовую кофту, черные лосины и синюю куртку. На вид ей 35–40 лет. Сейчас устанавливается её личность, а также ведется розыск преступника.