Ссора между парой в Шушарах обернулась гибелью собаки. Пьяному мужчине попался под руку нож

Сильно пьяный мужчина в Шушарах ударил ножом пса после ссоры с сожительницей, сообщили 30 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Животное не удалось спасти.

43-летняя женщина попросила полицию привлечь к ответственности своего мужчину, с которым она живет в квартире на Новгородском проспекте. По ее словам, около одиннадцати часов вечера мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, ножом ударил их собаку по кличке Джек. В результате собака скончалась.

В настоящее время полиция проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.