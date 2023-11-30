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    Очередь на российско-литовской границе выросла до 215 машин

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    На утро 30 ноября в очереди перед пунктом пропуска «Чернышевское» в Калининградской области в направлении Литвы выстроились 215 автомобилей. 25 машин уже прошли российскую таможню и находятся на нейтральной полосе. За сутки литовские таможенники пропустили 52 грузовика, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

    Очередь образовалась в пятницу, 24 ноября, после того, как литовская сторона замедлила темпы работы. Официальных разъяснений от литовской таможенной службы по этому поводу не поступало. По словам сенатора от Калининградской области Александра Шендерюк-Жидкова, очередь возникла из-за усиленного контроля таможни со стороны Литвы, пишет ТАСС. В российском Минтрансе подсчитали, что пропускная способность погранперехода «Чернышевское» — «Кибартай» снизилась в 2,5 раза, сообщает РБК.

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