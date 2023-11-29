Самолет впервые выполнил трансатлантический полет на топливе из жиров и отходов

Самолет авиакомпании Virgin Atlantic выполнил первый коммерческий трансатлантический рейс на экологичном реактивном топливе, которое изготовлено из жиров и других отходов. Об этом стало известно во вторник, 28 ноября, из публикации британской газеты The Guardian.
Рейс успешно добрался из Лондона в Нью-Йорк. Полет состоялся после года испытаний вместе с производителями двигателей и другими авиационными работниками. «Сегодняшний полет на 100% с использованием SAF (альтернативное топливо) показывает, как мы можем декарбонизировать транспорт как сейчас, так и в будущем», — заявил находившийся на борту министр транспорта Великобритании Марк Харпер.
Полет самолета Virgin Atlantic был частично профинансирован британским правительством. Он стал демонстрацией возможности значительного сокращения чистых выбросов углекислого газа от полетов. Однако, как отмечает The Guardian, ученые и экологические группы настроены скептично. Для производства достаточного количества авиационного топлива Великобритании придется выделить половину своих сельскохозяйственных угодий, пишет издание.