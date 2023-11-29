Самолет впервые выполнил трансатлантический полет на топливе из жиров и отходов

Самолет авиакомпании Virgin Atlantic выполнил первый коммерческий трансатлантический рейс на экологичном реактивном топливе, которое изготовлено из жиров и других отходов. Об этом стало известно во вторник, 28 ноября, из публикации британской газеты The Guardian.

Рейс успешно добрался из Лондона в Нью-Йорк. Полет состоялся после года испытаний вместе с производителями двигателей и другими авиационными работниками. «Сегодняшний полет на 100% с использованием SAF (альтернативное топливо) показывает, как мы можем декарбонизировать транспорт как сейчас, так и в будущем», — заявил находившийся на борту министр транспорта Великобритании Марк Харпер.