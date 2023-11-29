Состав салата «Цезарь» изучат в СК в рамках дела, возбужденного после массового заболевания студентов ГАСУ в Петербурге

Уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников ООО «Комбинат общественного питания СПбГАСУ» возбуждено после того, как полсотни студентов заразились сальмоноллезом после обеда в столовой.



Как стало известно «Фонтанке» 29 ноября, дело было возбуждено следственным отделом Адмиралтейского района СК накануне по статье 238 «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности» УК РФ.



Пока в деле нет фигурантов, зато известно, что количество заразившихся сальмоноллезом остановилось на 51.

