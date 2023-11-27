Суд в Петербурге отправил столовую ГАСУ на карантин до Нового года

Сотрудники Роспотребнадзора осмотрели столовую на 2-й Красноармейской около двух часов дня 20 ноября. Как писала «Фонтанка», это понадобилось после того, как группе студентов стало плохо после салата «Цезарь».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 27 ноября, Ленинский райсуд привлек к административной ответственности ООО «Комбинат общественного питания СПбГАСУ». Компанию обвинили в «нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Работа столовой ГАСУ не возобновится до Нового года. Суд приостановил работу после заболевания 49 человек.

Всего за два дня за помощью обратились 49 человек, 12 из них потребовалась госпитализация. У большинства были признаки острой кишечной инфекции.



В ходе проверки столовой выявили большое количество нарушений: плохая уборка помещений, где готовят еду, продукты хранятся вместе со строительными материалами, часть продукции просрочена, а нереализуемые готовые блюда замораживаются.

