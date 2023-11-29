Посмотрите на крупнейший в мире айсберг, который скоро растает

Российский спутник «Метеор-М» запечатлел самый крупный в мире айсберг А23а, который больше площади Петербурга в два раза. В ноябре его вынесло на воду в Южном океане, поэтому айсберг скоро прекратит свое существование. Снимок в среду, 29 ноября, опубликовал Роскосмос.
«На спутниковом снимке российского гидрометеорологического КА «Метеор-М» — айсберг а23 в открытых водах Южного океана», — объяснили в ведомстве.
Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла, но весной 2023 года начал активный дрейф. Специалисты считают, что в ближайший месяц его вынесет в море Скоша, где он прекратит свое существование, но, возможно, айсберг останется в круговороте Уэдделла и будет дрейфовать — в этом случае его жизнь продлится еще на пару лет.
Посмотрите фотографии крупнейшего айсберга в мире, опубликованные Центром ледовой и гидрометеорологической информации.