Как два Петербурга. Крупнейший в мире айсберг пришел в движение — ему скоро конец

В середине ноября крупнейший в мире айсберг А23а в результате дрейфа вынесло на воду в Южном океане. В ближайший месяц его вынесет в море Скоша, где он прекратит свое существование, но не исключено, что айсберг останется в круговороте Уэдделла и будет дрейфовать еще пару лет. Об этом во вторник, 28 ноября, рассказали специалисты Центра ледовой и гидрометеорологической информации (ЦЛГМИ).

Айсберг более 30 лет находился на мели в центральной части моря Уэдделла — у берегов Западной Антарктиды. Прошедшей весной он начал активный дрейф в сторону кромки льда и преодолел путь в 2070 километров. «За время дрейфа существенных потерь в площади айсберг не потерпел. На текущий момент она составляет около 4170 кв. км — это в 2 раза больше площади Санкт-Петербурга», — сказано в публикации Центра.

Теперь айсберг А23а подхватят океанские течения и вынесут в море Скоша. Здесь он быстро прекратит свое существование из-за ветра, волн и теплых океанских вод.

«Однако пока нельзя исключать, что айсберг А23а сможет остаться в системе круговорота Уэдделла, в этом случае его жизнь продлится еще на несколько лет», — добавили специалисты.