    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -3

    1 м/с, вос

    746мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.7eur97.16

    Как два Петербурга. Крупнейший в мире айсберг пришел в движение — ему скоро конец

    3407
    7 комментариев

    В середине ноября крупнейший в мире айсберг А23а в результате дрейфа вынесло на воду в Южном океане. В ближайший месяц его вынесет в море Скоша, где он прекратит свое существование, но не исключено, что айсберг останется в круговороте Уэдделла и будет дрейфовать еще пару лет. Об этом во вторник, 28 ноября, рассказали специалисты Центра ледовой и гидрометеорологической информации (ЦЛГМИ).

    Айсберг более 30 лет находился на мели в центральной части моря Уэдделла — у берегов Западной Антарктиды. Прошедшей весной он начал активный дрейф в сторону кромки льда и преодолел путь в 2070 километров. «За время дрейфа существенных потерь в площади айсберг не потерпел. На текущий момент она составляет около 4170 кв. км — это в 2 раза больше площади Санкт-Петербурга», — сказано в публикации Центра.

    Теперь айсберг А23а подхватят океанские течения и вынесут в море Скоша. Здесь он быстро прекратит свое существование из-за ветра, волн и теплых океанских вод.

    «Однако пока нельзя исключать, что айсберг А23а сможет остаться в системе круговорота Уэдделла, в этом случае его жизнь продлится еще на несколько лет», — добавили специалисты.

    В январе «Фонтанка» писала, что от шельфа Бранта в Антарктиде откололся айсберг размером с Лондон. Однако он явно проигрывает по габаритам А23а. «Лондонский» айсберг по площади всего 1,5 тысячи квадратных километров — почти в три раза меньше «петербургского».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Айсберг
    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close