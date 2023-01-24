Айсберг размером с Лондон откололся в Антарктиде

Огромный айсберг размером с Лондон (1550 км²) откололся от шельфа Бранта в Антарктиде. Об этом говорится в сообщении Британской антарктической службы (The British Antarctic Survey, BAS).
Уточняется, что в течение последних нескольких лет трещины образовывались по всему шельфовому леднику, из-за чего айсберг смог отделиться. Это случилось в минувшее воскресенье, 22 января, между 19:00 и 20:00 по всемирному координированному времени (с 22:00 до 23:00 мск).
На леднике Бранта расположена исследовательская станция Halley. В 2016 году были приняты меры предосторожности: её переместили на 23 км вглубь континента. С 2017 года персонал направляется на станцию только во время антарктического лета (с ноября по март). Сейчас там работает 21 человек.
В BAS уточнили, что это естественное поведение ледника. Произошедшее не связано с изменением климата.