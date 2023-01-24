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    Айсберг размером с Лондон откололся в Антарктиде

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    Огромный айсберг размером с Лондон (1550 км²) откололся от шельфа Бранта в Антарктиде. Об этом говорится в сообщении Британской антарктической службы (The British Antarctic Survey, BAS).

    Фото: bas.ac.uk
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    Уточняется, что в течение последних нескольких лет трещины образовывались по всему шельфовому леднику, из-за чего айсберг смог отделиться. Это случилось в минувшее воскресенье, 22 января, между 19:00 и 20:00 по всемирному координированному времени (с 22:00 до 23:00 мск).

    На леднике Бранта расположена исследовательская станция Halley. В 2016 году были приняты меры предосторожности: её переместили на 23 км вглубь континента. С 2017 года персонал направляется на станцию только во время антарктического лета (с ноября по март). Сейчас там работает 21 человек.

    В BAS уточнили, что это естественное поведение ледника. Произошедшее не связано с изменением климата.

    Фото: bas.ac.uk

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    АнтарктидаПриродаАйсберг
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