Предварительный ущерб от шторма в Крыму оценили почти в полмиллиарда рублей

Предварительная оценка ущерба от шторма в Крыму составляет около 490 млн рублей. Эта цифра может увеличиться минимум вдвое, сообщил 28 ноября глава регионального МЧС Сергей Садаклиев.
Он уточнил, что подсчет продолжается. На данный момент из-за непогоды повреждены кровли 741 дома, подтоплены 145 частных домовладений, из 60 уже откачали воду. Без электроснабжения остаются около 55 тысяч человек. Ремонтные работы ведут 500 бригад «Крымэнерго». В 127 населенных пунктах проблемы с водоснабжением, воду туда доставляют на специальных машинах, пишет ТАСС.
В результате движения циклона на юге России 26 и 27 ноября наблюдались сильный ураганный ветер и подтопления. По данным на 28 ноября, в результате стихии погибли четыре человека, более 20 пострадали. Почти два миллиона человек остались без света.
В Крыму и Севастополе скорость ветра достигала 144 км/ч. В результате непогоды в регионе погиб один человек в селе Морское под Судаком, еще один погибший — моряк в Керченском проливе. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в Севастополе. В Севастопольском аквариуме-музее погибло около 800 морских животных.