«Во дворе тяжело передвигаться на санках». Петербуржцы спорят, где в городе труднее пройти после метели

Читатели «Фонтанки» вечером 27 ноября устроили импровизированное состязание, «где в Петербурге труднее пройти после метели, в центре или на окраинах». Победителя определить чрезвычайно сложно. Коммунальные испытания пробудили рыцарство в прохожих на перекрестке Невского проспекта и улицы Марата. Через снежное болото кавалеры переносили дам на себе. Те, у кого не находилось сопровождающих, пересекали дорогу «с элементами балета».



Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





А на юго-западной окраине Петербурга, на проспекте Героев, почти героические усилия приходится прилагать жильцам, чтобы добраться до парадных.



читатель «Фонтанки»

«Ни одной единицы техники сегодня рядом с моим домом не наблюдалось ни мной, ни соседями. Дворник (1 человек) что-то пытался убрать у парадных, но тоже безуспешно. Во дворе тяжело передвигаться на санках (!), как тогда ехать на коляске или инвалидной коляске?» — задается вопросом автор этих кадров.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Напомним, высота снежного покрова в Петербурге достигла 15,5 см, сообщил 27 ноября городской Жилищный комитет. Прогноз от чиновников не радует — они предупреждают, что сильный ветер сохранится до завтрашнего утра, местами его порывы будут достигать до 15–18 м/с.

«После обильного снегопада во всех районах Северной столицы активно продолжается уборка территорий», — сказано в сообщении комитета.

Также отмечено, что всего в городе для уборки дворов сегодня задействовали почти 9 тысяч специалистов ручного труда, а также более 950 единиц уборочной техники. Горожан просят «с пониманием относиться к работе коммунальных служб».

По данным Водоканала, за минувшие сутки снегоплавильные пункты города приняли 13 тысяч кубометров снега. В отличие от большинства петербуржцев, которые пробираться по снегу уже утомились, рада погоде только белая медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка.

