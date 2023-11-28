Внезапно. Поп-звезда 90-х Ирина Салтыкова спела для лучших сантехников России

Финал Всероссийского чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России» прошел в Челябинске на прошлой неделе. Широкая общественность узнала о нем во вторник, 28 ноября, благодаря специальному гостю — поп-звезде девяностых Ирине Салтыковой. Снимки опубликовали на официальном сайте чемпионата.
Певица выступила для лучших из лучших в ярком розовом платье. Суровым мужчинам, виртуозно владеющим разводными ключами и вантузами, Салтыкова исполнила свои самые популярные хиты: «Голубые глазки», «Серые глаза», «Бай-бай» и другие.
В финале конкурса приняли участие 10 команд профессиональных сантехников из разных регионов России, в том числе из Ленобласти. В этом году лучшими из лучших стали специалисты из Нижнего Новгорода, Ступино и Воронежа.