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    Внезапно. Поп-звезда 90-х Ирина Салтыкова спела для лучших сантехников России

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    Финал Всероссийского чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России» прошел в Челябинске на прошлой неделе. Широкая общественность узнала о нем во вторник, 28 ноября, благодаря специальному гостю — поп-звезде девяностых Ирине Салтыковой. Снимки опубликовали на официальном сайте чемпионата.

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    Певица выступила для лучших из лучших в ярком розовом платье. Суровым мужчинам, виртуозно владеющим разводными ключами и вантузами, Салтыкова исполнила свои самые популярные хиты: «Голубые глазки», «Серые глаза», «Бай-бай» и другие.

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    В финале конкурса приняли участие 10 команд профессиональных сантехников из разных регионов России, в том числе из Ленобласти. В этом году лучшими из лучших стали специалисты из Нижнего Новгорода, Ступино и Воронежа.

    Фото: День-сантехника.рф
    Фото: День-сантехника.рф

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