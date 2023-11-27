В Петербурге возможны сбои в оплате парковки

Система платной парковки в Петербурге 27 ноября работает нестабильно, и возможны сбои в оплате. Об этом сообщает СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».
«Штрафы в этот период не начисляются», — отмечается в сообщении.
Телефон круглосуточной горячей линии Центра управления парковками — 8 (812) 417–50–00.
В сентябре оплата парковки регулярно давала сбои, как и другие государственные сервисы. В Смольном объяснили, что проблемы связаны с переходом на российское оборудование и программное обеспечение. Единичные сбои зафиксированы в октябре и ноябре.
UPD: В 9:12 Центр управления парковками объявил о восстановлении работы платного парковочного пространства.
«Если вы находитесь в зоне платной парковки, просим вас оплатить парковочную сессию в течение ближайших 30 минут», — отмечается в сообщении.