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    Возможны сбои в оплате парковки в Петербурге, штрафы не начисляются

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    Система платной парковки в Петербурге работает нестабильно, возможны сбои в оплате. Об этом утром 13 октября сообщил СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» в своём телеграм-канале.

    «Штрафы в этот период не начисляются. Об изменении ситуации будет сообщено дополнительно», — отмечается в сообщении.

    Горячая линия учреждения работает круглосуточно: (812) 417-50-00.

    В сентябре оплата парковки регулярно давала сбои, как и другие государственные сервисы. В Смольном объяснили, что проблемы связаны с переходом на российское оборудование и программное обеспечение.

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