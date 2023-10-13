Возможны сбои в оплате парковки в Петербурге, штрафы не начисляются

Система платной парковки в Петербурге работает нестабильно, возможны сбои в оплате. Об этом утром 13 октября сообщил СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» в своём телеграм-канале.

«Штрафы в этот период не начисляются. Об изменении ситуации будет сообщено дополнительно», — отмечается в сообщении.



Горячая линия учреждения работает круглосуточно: (812) 417-50-00.

В сентябре оплата парковки регулярно давала сбои, как и другие государственные сервисы. В Смольном объяснили, что проблемы связаны с переходом на российское оборудование и программное обеспечение.