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    При оплате парковки в Петербурге возможны сбои. Надо «обновить» банковскую карту

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    В Петербурге могут быть сбои при оплате платной парковки через мобильное приложение «Парковка Санкт-Петербурга» — если вы пользуетесь банковской картой, привязанной к личному кабинету. Об этом 10 ноября предупреждает СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

    Причина сбоя — технические работы, которые проводились в ночное время.

    «Просим удалить банковскую карту из приложения и прикрепить ее снова», — отмечается в сообщении.

    В сентябре оплата парковки регулярно давала сбои, как и другие государственные сервисы. В Смольном объяснили, что проблемы связаны с переходом на российское оборудование и программное обеспечение. В октябре зафиксированы единичные сбои.

    Зона платной парковки охватывает в общей сложности 652 улицы (около 48 тысяч машино-мест) в четырёх районах Петербурга: Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском.

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