При оплате парковки в Петербурге возможны сбои. Надо «обновить» банковскую карту

В Петербурге могут быть сбои при оплате платной парковки через мобильное приложение «Парковка Санкт-Петербурга» — если вы пользуетесь банковской картой, привязанной к личному кабинету. Об этом 10 ноября предупреждает СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».



Причина сбоя — технические работы, которые проводились в ночное время.



«Просим удалить банковскую карту из приложения и прикрепить ее снова», — отмечается в сообщении.



В сентябре оплата парковки регулярно давала сбои, как и другие государственные сервисы. В Смольном объяснили, что проблемы связаны с переходом на российское оборудование и программное обеспечение. В октябре зафиксированы единичные сбои.

