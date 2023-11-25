    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -12

    0 м/с, штиль

    748мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.81eur96.92

    Захарова: абсолютное большинство россиян покинули сектор Газа

    530
    6 комментариев

    Большинство россиян покинули сектор Газа, но эвакуация еще не завершена. Об этом 25 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Как отмечает Захарова, удалось установить контакт еще с несколькими десятками граждан, которые ранее из-за блокировки связи не могли заявить о себе. Сейчас с ними работают российские дипломаты и МЧС.

    Также Захарова отметила, что проход через КПП «Рафах» временно закрыт для всех стран на фоне перемирия между ХАМАС и Израилем, но по окончании гуманитарной паузы эвакуацию граждан продолжат.

    Перемирие вступило в силу в 08:00 мск 24 ноября. Оно продлится четыре дня.

    Напомним, 22 ноября президент России Владимир Путин охарактеризовал ситуацию в секторе Газа как «очень тяжелую». Об этом он заявил на совещании с членами правительства страны. Глава государства тогда рассказал, что с просьбой вывезти их из сектора Газа обратились 900 человек, из них 639 — граждане России, еще 271 человек — это их родственники.

    Первый самолет, на борту которого были эвакуированные из сектора Газа граждане России, приземлился в Домодедово 13 ноября. Накануне спецборт МЧС доставил в Россию еще 105 эвакуированных граждан РФ и членов их семей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    Гость25 Ноя 2023 в 19:54
    Куда их, в Кремль ?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close