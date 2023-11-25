Захарова: абсолютное большинство россиян покинули сектор Газа

Большинство россиян покинули сектор Газа, но эвакуация еще не завершена. Об этом 25 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Как отмечает Захарова, удалось установить контакт еще с несколькими десятками граждан, которые ранее из-за блокировки связи не могли заявить о себе. Сейчас с ними работают российские дипломаты и МЧС.



Также Захарова отметила, что проход через КПП «Рафах» временно закрыт для всех стран на фоне перемирия между ХАМАС и Израилем, но по окончании гуманитарной паузы эвакуацию граждан продолжат.