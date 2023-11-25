Захарова: абсолютное большинство россиян покинули сектор Газа

Большинство россиян покинули сектор Газа, но эвакуация еще не завершена. Об этом 25 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Как отмечает Захарова, удалось установить контакт еще с несколькими десятками граждан, которые ранее из-за блокировки связи не могли заявить о себе. Сейчас с ними работают российские дипломаты и МЧС.
Также Захарова отметила, что проход через КПП «Рафах» временно закрыт для всех стран на фоне перемирия между ХАМАС и Израилем, но по окончании гуманитарной паузы эвакуацию граждан продолжат.
Перемирие вступило в силу в 08:00 мск 24 ноября. Оно продлится четыре дня.
Напомним, 22 ноября президент России Владимир Путин охарактеризовал ситуацию в секторе Газа как «очень тяжелую». Об этом он заявил на совещании с членами правительства страны. Глава государства тогда рассказал, что с просьбой вывезти их из сектора Газа обратились 900 человек, из них 639 — граждане России, еще 271 человек — это их родственники.
Первый самолет, на борту которого были эвакуированные из сектора Газа граждане России, приземлился в Домодедово 13 ноября. Накануне спецборт МЧС доставил в Россию еще 105 эвакуированных граждан РФ и членов их семей.