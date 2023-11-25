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    Самолет МЧС доставил в Москву еще 105 эвакуированных из сектора Газа граждан РФ

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    Спецборт МЧС доставил в Россию еще 105 эвакуированных из сектора Газа граждан РФ и членов их семей, сообщает чрезвычайное ведомство 25 ноября. Ил-76 совершил посадку в московском аэропорту Домодедово.

    Это уже восьмой спецрейс по доставке россиян на родину. Всего самолетами МЧС доставлены 760 человек.

    Напомним, 22 ноября президент России Владимир Путин охарактеризовал ситуацию в секторе Газа как «очень тяжелую». Об этом он заявил на совещании с членами правительства страны. Путин тогда рассказал, что с просьбой вывезти их из сектора Газа обратились 900 человек, из них 639 граждан России и еще 271 человек — это их родственники.

    Первый самолет, на борту которого были эвакуированные из сектора Газа граждане России, приземлился в Домодедово 13 ноября.

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    Эвакуация граждан РФ из сектора Газа
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