Самолет МЧС доставил в Москву еще 105 эвакуированных из сектора Газа граждан РФ

Спецборт МЧС доставил в Россию еще 105 эвакуированных из сектора Газа граждан РФ и членов их семей, сообщает чрезвычайное ведомство 25 ноября. Ил-76 совершил посадку в московском аэропорту Домодедово.



Это уже восьмой спецрейс по доставке россиян на родину. Всего самолетами МЧС доставлены 760 человек.



Напомним, 22 ноября президент России Владимир Путин охарактеризовал ситуацию в секторе Газа как «очень тяжелую». Об этом он заявил на совещании с членами правительства страны. Путин тогда рассказал, что с просьбой вывезти их из сектора Газа обратились 900 человек, из них 639 граждан России и еще 271 человек — это их родственники.

