Володин: вернувшихся релокантов в России никто не ждет с распростёртыми объятиями

Возвращающихся из заграницы релокантов в России «никто не ждет с распростёртыми объятиями». Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале 25 ноября. Он добавил, что они «совершили предательство по отношению к России, родным и близким».
Володин отметил, что многие вернувшиеся не нашли себе работу за рубежом и должны понимать, что в России их никто не ждет. Он также добавил, что некоторые уехавшие из России в Израиль получили там гражданство, а «сейчас бегут обратно, отказываясь от взятого на себя обязательства защищать государство, гражданином которого стали».
Ранее Вячеслав Володин, говоря про критикующих Россию релокантов, заявлял, что по возвращении им «обеспечен Магадан». Губернатор Магаданской области Сергей Носов в свою очередь заявил, что там не примут критиковавших Россию и поддерживающих Украину релокантов, поскольку «Колыма не принимает подлых людей и предателей».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360» сказал, что релокантам, «разинувшим рот на свою страну» или же помогающим вооруженным силам Украины, будет крайне сложно вернуться на родину, поскольку россияне вряд ли смогут принять их обратно.