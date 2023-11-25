Володин: вернувшихся релокантов в России никто не ждет с распростёртыми объятиями

Возвращающихся из заграницы релокантов в России «никто не ждет с распростёртыми объятиями». Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале 25 ноября. Он добавил, что они «совершили предательство по отношению к России, родным и близким».



Володин отметил, что многие вернувшиеся не нашли себе работу за рубежом и должны понимать, что в России их никто не ждет. Он также добавил, что некоторые уехавшие из России в Израиль получили там гражданство, а «сейчас бегут обратно, отказываясь от взятого на себя обязательства защищать государство, гражданином которого стали».

