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    «Магадан обеспечен». Володин посоветовал не возвращаться критиковавшим Россию релокантам

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    Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал критиковавшим Россию и ВС РФ релокантам не возвращаться на родину. Мнение он высказал на заседании Госдумы 10 октября. Трансляцию вело «Дума ТВ».

    Володин отметил, что назад не ждут тех, кто «совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории России». По его словам, такие люди должны осознавать, что если они вернутся, то «Магадан им обеспечен».

    Он добавил, что подобные релоканты в России не нужны и «мы со своей стороны должны сделать всё необходимое, чтобы таких не оказалось, пускай там сидят».

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