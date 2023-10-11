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    На Колыме отказались принимать критиковавших Россию релокантов

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    На Колыме не примут критиковавших Россию и поддерживающих Украину релокантов. Об этом заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов на встрече с учителями, который сказал, что «Колыма не принимает подлых людей и предателей», пишет 11 октября РИА Новости.

    О том, что «радующимся выстрелам по территории России» релокантам в стране «обеспечен Магадан» накануне заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Губернатор Магаданской области призвал избавляться от подобных клише «релокантов прошлого», подчеркнув, что Колыма не примет «подлых людей», а региону требуются образованные и профессиональные специалисты.

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