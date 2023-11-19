Ассоциация рекламы Коми уличила главу региона Уйбу во лжи и спекуляции на теме СВО

Пламенный спич главы Коми Владимира Уйбы об ушлых коммерсантах, которые не хотят размещать на траспорте наклейки «За наших!» и «За победу!», взволновал рекламное сообщество региона. В своей речи губернатор упомянул некоего бизнесмена, который владеет щитами для размещения наружной рекламы. Уйба заявил, что его попросили повесить хотя бы один баннер, посвященный военным. За размещение социальной рекламы на площади Габова органы исполнительной власти якобы заплатили 40 тысяч рублей — по 2 тысячи за сутки. Спустя 20 дней баннер был снят.
Ассоциация наружной рекламы Коми провела проверку, о чем сообщила 19 ноября. В результате выяснилось, что собственника щита никто не просил разместить на нем баннер с «нашими защитниками Отечества из Республики Коми». Денег бизнесмен тоже ни от кого не получал. В ассоциации считают заявление Уйбы порочащим деловую репутацию предпринимателей в сфере наружной рекламы. Обращение подпадает под статьи о возбуждении ненависти или вражды Административного и Уголовного кодексов. При этом в АНР назвали речь главы региона спекуляцией на теме СВО.
Текст, о котором идет речь, Уйба разместил в своих соцсетях два дня назад. Губернатор возмутился отказом перевозчиков размещать на своем транспорте наклейки в поддержку СВО. Те якобы пожаловались, что из-за стикеров в автобусах выбивают стекла. Бизнесмена, который якобы спустя 20 дней снял баннер с бойцом, Уйба обвинил в отсутствии патриотизма.