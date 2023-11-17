Глава Коми пожаловался на перевозчиков, которые боятся размещать наклейки «За наших» и «За Победу»

Глава Республики Коми Владимир Уйба возмутился отказом государственных перевозчиков размещать на транспорте наклейки с надписями «За наших», «За Россию», «За Победу». Он сообщил 17 ноября в своем telegram-канале, что представители транспортных компаний считают, что из-за таких наклеек автобусы могут остаться без стекол.
По словам Уйбы, в ходе общения с ранеными бойцами в госпитале он услышал от них вопросы: почему жители республики продолжают ходить на дискотеки и развлекаться, пока они гибнут на Украине, и почему в Сыктывкаре нет ни одного баннера с защитниками Отечества.
«Что им ответить? То, что мы поддерживаем бизнес, который в лихие 90-е занял все рекламные площади республики и Сыктывкара? Мы попросили одного такого «бизнесмена» повесить хотя бы один баннер о наших защитниках Отечества. Повесил. На площади Габова. 2 тысячи рублей в сутки на 20 дней. А ровно через 20 дней снял», — пишет Уйба. Глава республики считает, что такие люди, как этот бизнесмен, «не являются патриотами и гражданами России, а заботятся только о наживе».
Также политик рассказал, что государственные структуры не поддержали его указание разместить на транспорте наклейки с патриотическими надписями. «А вдруг кто-нибудь стекло разобьет!» — такой ответ главе республики поступил от перевозчиков.
Уйба считает, что такое поведение недопустимо. Он призвал жителей республики ежедневно доказывать своими поступками, что они поддерживают бойцов на передовой. Также он поблагодарил тех, кто уже это делает.