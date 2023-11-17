Глава Коми пожаловался на перевозчиков, которые боятся размещать наклейки «За наших» и «За Победу»

Глава Республики Коми Владимир Уйба возмутился отказом государственных перевозчиков размещать на транспорте наклейки с надписями «За наших», «За Россию», «За Победу». Он сообщил 17 ноября в своем telegram-канале, что представители транспортных компаний считают, что из-за таких наклеек автобусы могут остаться без стекол.

По словам Уйбы, в ходе общения с ранеными бойцами в госпитале он услышал от них вопросы: почему жители республики продолжают ходить на дискотеки и развлекаться, пока они гибнут на Украине, и почему в Сыктывкаре нет ни одного баннера с защитниками Отечества.