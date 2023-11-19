«В группе риска»: 6 пород кошек, у которых самые большие проблемы со здоровьем, — рейтинг от ветеринара

Породистые котята требуют особого подхода Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU Поделиться Поделиться





Не существует плохих или проблемных пород — у каждого котика есть свои особенности и потребности в уходе. Узнайте, кошки каких пород нуждаются в пристальном внимании.



Каждый владелец котика хочет, чтобы его животное чувствовало себя как можно лучше. Во многом потребности вашего питомца зависят от его породы.

Ветеринар Лидия Лисичкина рассказала «Доктору Питеру» о породах кошек, чье здоровье нуждается в особенном внимании.



Лидия Лисичкина — ветеринар, кинолог и зоопсихолог сервиса по выгулу и передержке животных «Гульдог».

Все кошки индивидуальны, однако всё же в целом уход за этими животными примерно одинаков. Но есть нюансы. Существуют породы кошек, которые требуют более пристального внимания хозяев или специфического ухода. Это животные с какими-то породными особенностями или с травмами, которые заметно влияют на их жизнь и потребности. Речь пойдет о таких породах котиков.



Это важно! Коты разных пород отличаются друг от друга не только внешностью, но и особенностями строения. Перед тем как завести себе питомца, важно узнать всё о породе и заранее подготовиться.

Безусловно, если у породы есть какие-то особенности здоровья, это не значит, что она плохая и связываться с ней не стоит. Проблемы со здоровьем и особые потребности могут быть у любого животного, даже у беспородного.

Лысые кошки

Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU Поделиться Поделиться





Это целая группа пород кошек, которые преимущественно лишены шерстного покрова. Так уж повелось, что в миру их называют попросту «лысыми». Самые популярные представители этой группы, конечно, сфинксы.

Все лысые кошки нуждаются в особенном внимании. Кожа бесшерстных кошек выделяет особый секрет. Для владельцев это совсем неявно, они могут об этом даже не подозревать, а потом удивляться тому, что на одежде, о которую трется кошка, на мебели в местах, где она любит лежать, остаются темные коричневые следы. Такое происходит, когда за кожей кошки ухаживают недостаточно часто или не так, как это необходимо.



Некоторые особи более склонны к выделению секрета, некоторые — менее. Также повышенная секреция может быть следствием заболеваний кожи кошки.

Что еще важно знать о сфинксах и других бесшерстных кошках? Многие владельцы замечают, что кошки жмутся к людям, особенно зимой, любят спать в пледах и рядом с батареями, тем самым согреваясь. Некоторые даже покупают питомцам инфракрасные коврики, всевозможные лежанки с функцией обогрева, а потом замечают на телах животных коричневые пятнышки, которые на самом деле не что иное, как самые настоящие ожоги. Также нежная кожа кошек, лишенных шерсти, очень подвержена воздействию солнечных лучей. Поэтому, если вы взяли сфинкса на дачу, лучше, если он будет гулять в футболке, причем рано утром или вечером, когда солнце не так активно.



Кроме того, сфинксы склонны к перееданию. С помощью пищи с высокой калорийностью животные справляются с терморегуляцией, питомец не замерзнет при наличии постоянной еды. Ветеринары рекомендуют установить определенный режим подачи корма во избежание проблем с организмом кошки — например, использовать автоматические кормушки.

Манчкины Это создания с очаровательно короткими лапками. Однако следует понимать, что эта порода кошек относится к хондродистрофичным. Короткие лапки и непропорционально длинный позвоночник приводят к тому, что многие вещи, совершенно обычные для кошек, таким животным делать трудно. Например, прыгать вверх, забираться на вертикальные поверхности, спускаться с них и иногда даже точить когти.



Причем все инстинкты у этих питомцев абсолютно кошачьи: они хотят прыгать и лазить не меньше, чем представители других пород. Поэтому при невнимательном содержании они часто получают травмы или хронические заболевания опорно-двигательного аппарата. Эти животные находятся в группе риска.



Мейн-куны

Даже котенок кажется взрослым Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU Поделиться Поделиться





Основная особенность этих котов — растут они до 1,5–2 лет. И даже когда внешне такой питомец кажется вполне себе взрослым котом, на самом деле он может оставаться неловким даже не как подросток, а как ребенок, который еще только учится ходить и начинает осваивать мир.



В силу того, что тело растет слишком быстро, животные просто не успевают привыкнуть к его габаритам. И если падение с высоты потолка, например, и для обычной кошки вещь довольно неприятная, потому что животное с трудом успевает сгруппироваться за короткое время, то для мейн-куна такой полет может иметь серьезные последствия в виде травм опорно-двигательного аппарата.

Что вы можете сделать для безопасности своего питомца? В обязательном порядке на все окна поставить сетки «антикошка», хотя это правило касается всех кошек. Но для мейн- кунов важно также обезопасить и весь остальной дом, все высокие поверхности в квартире, чтобы кот, если уж заберется на шкаф, например, имел возможность безопасно с него спуститься, не рискуя при этом здоровьем.

Проблемы опорной системы или двигательного аппарата могут настигнуть мейн-куна как здорового, так и с ослабленным иммунитетом. Один неудачный прыжок может стать причиной микротравм, которые развиваются при постоянных прыжках или если кошка часто падает. Из микротравм развивается артрит, а если в суставную полость попадут бактерии, то еще и гнойный артрит. Проявляется болезнь в отечностях, боли, ограниченности подвижности сустава, хромоте, повышении температуры.



Кошки шотландских и британских пород Эти забавные медвежата, котики-крепыши с хорошим костяком, как правило, выглядят очень здоровыми. В целом порода формировалась за счет скрещивания представителей европейских и американских домашних короткошерстных пород, персидских кошек и шартрезов. Поведение их преисполнено ощущения собственного достоинства и значимости. Они меланхоличны, хотя с интересом наблюдают за происходящим в доме. Однако при этом всегда сохраняют независимый и немного отстраненный вид.



Представители этой породы не очень любят сидеть на коленях и руках, не требуют ласки, тактильных взаимоотношений. Это вовсе не означает, что они игнорируют человека или не привязываются к нему. Правильный рацион — основа здоровья и благополучия кошки. Его необходимо подбирать таким образом, чтобы в организм питомца поступали все необходимые питательные вещества. Категорически не рекомендуется кормить кота той же пищей, которую едят хозяева, это может быстро подорвать его здоровье.



Британцы очень любят поесть, поэтому хозяевам нужно внимательно следить за их весом. Если кошки недостаточно активны, предпочитают полежать, то у них может начаться ожирение, в свою очередь ведущее к многочисленным проблемам со здоровьем.

Мало кто знает, но эти кошки обладают наследственной генетической предрасположенностью к заболеваниям сердца. И поэтому владелец, который берет себе такую кошку, должен знать, что в возрасте одного года животное должно быть обследовано у ветеринарного кардиолога в обязательном порядке.

Сиамские породы кошек Сиамские кошки могут иметь предрасположенность к психогенной алопеции. Животное, пребывая в стрессе, вылизывается до образования проплешин.

А еще у сиамских кошек может меняться цвет шерсти. Это не считается заболеванием — скорее, отличительной особенностью породы. Сиамцы в холодном климате имеют более темную шерсть. Изменение цвета может быть связано с ферментом, который зависит от температуры и участвует в производстве меланина.



Иногда сиамцы теряют пигментацию на веках, лапах или носу. Шерсть вокруг глаз может быть белой (это называется «двусторонняя периокулярная лейкотрихия»).

Сиамские кошки подвержены развитию мочекаменной болезни. Если говорить об онкологии, то у сиамцев в три раза больше риск развития аденокарциномы тонкого кишечника. При этом недуге кошки становятся менее активными, теряют вес. Проблема требует хирургического вмешательства. Причина подавляющего большинства распространенных заболеваний сиамских кошек — недостаток в генеалогической линии.

Абиссинские кошки

Абиссины скучать не дадут Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU Поделиться Поделиться





Абиссинские кошки — очень динамичные животные. Поэтому при выборе этой породы будущий хозяин должен учесть эту потребность питомца и обеспечить его площадкой для подвижных игр и активными прогулками на свежем воздухе. Абиссинцы любят и умеют резвиться, и им необходимо пространство для игр.

Кошка этой породы — состоявшаяся личность с независимым характером, однако при этом ласковая и общительная. Не терпит одиночества и страдает от невнимания хозяина. Из-за этого могут начаться ментальные проблемы.

Почему люди заводят кошек

Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU Поделиться Поделиться





Если говорить о более очевидных причинах, то обычно мы заводим животное, чтобы удовлетворить наши потребности. В первую очередь, проблемы, связанные с одиночеством и нарушением привязанности. С появлением домашнего животного, неважно, кошки, хорька, аквариумной рыбки, мы неосознанно делегируем ему особую роль. Это существо становится для нас субъектным: мы испытываем к нему определенные чувства, оно занимает соответствующую позицию в нашей жизни.

— Люди, у которых сложности с выстраиванием межличностных отношений, нередко замещают коммуникации с другими людьми общением с животными. В этом есть свои преимущества. Как правило, в социальных контактах есть ожидания и установки, связанные с тем, как мы выглядим, как говорим и даже как движемся. Если человек критичен, он понимает, что таким образом его постоянно оценивают, — рассказывает психолог Иван Хватов.



Иван Хватов — кандидат психологических наук, эволюционный психолог, заведующий центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа.



Животные воспринимают нас иначе — у них совершенно другие установки. Если у человека есть патология, допустим ДЦП или расстройство речи, кошке это безразлично. Ее интересуют более тонкие, неуловимые нюансы, она выстраивает отношения с человеком из других детерминант. Поэтому для человека такое общение становится более привлекательным, перед животными нет стеснения, как перед людьми.