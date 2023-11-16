Опасная зона. 14-я и 15-я линии Васильевского острова утонули в горячем тумане

Горячий туман явно коммунального генеза скрыл вечером 16 ноября 14-ю и 15-ю линии Васильевского острова. Как они выглядят сейчас — можно рассмотреть на кадрах, которые прислал в редакцию читатель «Фонтанки» Дмитрий.
Дмитрий
Прорыв произошел недалеко от перекрестка с Большим проспектом ВО. Проезд со стороны Большого перекрыт двумя экипажами ДПС. У перекрестка стоит автомобиль скорой помощи.
Составить представление о масштабе коммунальных неприятностей можно и по кадрам, которые публикует телеграм-канал «Мегаполис». Авторы фото сообщают, что трубу с горячей водой «прорвало под машиной».
В тумане можно разглядеть еще мигалки, но какому ведомству они принадлежат — уже не разобрать.
«Фонтанка» выясняет подробности.