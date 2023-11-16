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    Опасная зона. 14-я и 15-я линии Васильевского острова утонули в горячем тумане

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    6 комментариев
    Фото: Дмитрий
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    Горячий туман явно коммунального генеза скрыл вечером 16 ноября 14-ю и 15-ю линии Васильевского острова. Как они выглядят сейчас — можно рассмотреть на кадрах, которые прислал в редакцию читатель «Фонтанки» Дмитрий.

    Дмитрий

    Прорыв произошел недалеко от перекрестка с Большим проспектом ВО. Проезд со стороны Большого перекрыт двумя экипажами ДПС. У перекрестка стоит автомобиль скорой помощи.

    Составить представление о масштабе коммунальных неприятностей можно и по кадрам, которые публикует телеграм-канал «Мегаполис». Авторы фото сообщают, что трубу с горячей водой «прорвало под машиной».

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    В тумане можно разглядеть еще мигалки, но какому ведомству они принадлежат — уже не разобрать.

    «Фонтанка» выясняет подробности.

    Фото: Дмитрий

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    Прорвало трубу с горячей водойВасильевский остров
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    Комментарии 6

    Гость16 Ноя 2023 в 20:01
    Валькинский туман.
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