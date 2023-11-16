Красноярка спасла брошенного пенсионера Росгвардии Зизера с ожирением

Молодая жительница Красноярска спасла служебного пса Зизера, который верой и правдой служил в Росгвардии, а на старости своих собачьих лет стал никому не нужен. Трогательную историю 16 ноября рассказало издание НГС24.



24-летняя Мария наткнулась в Интернете на объявление об одиноком кобеле бельгийской овчарки в московском приюте. Малинуа Зизер оказался служебным. 8 лет своей жизни он отдал Росгвардии — искал взрывчатые вещества. Девушка подумала и решила забрать животное себе. Доставить Зизера из столицы в Красноярск было непросто — пес оказался, мягко говоря, полноват. Пришлось воспользоваться дорогим зоотакси.

