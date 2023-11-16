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    Красноярка спасла брошенного пенсионера Росгвардии Зизера с ожирением

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    Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

    Молодая жительница Красноярска спасла служебного пса Зизера, который верой и правдой служил в Росгвардии, а на старости своих собачьих лет стал никому не нужен. Трогательную историю 16 ноября рассказало издание НГС24.

    24-летняя Мария наткнулась в Интернете на объявление об одиноком кобеле бельгийской овчарки в московском приюте. Малинуа Зизер оказался служебным. 8 лет своей жизни он отдал Росгвардии — искал взрывчатые вещества. Девушка подумала и решила забрать животное себе. Доставить Зизера из столицы в Красноярск было непросто — пес оказался, мягко говоря, полноват. Пришлось воспользоваться дорогим зоотакси.

    Дорога далась малинуа тяжело. Он долгое время содержался в тесном вольере и оттого ослабел. Зизер хрюкал и громко дышал. Мария даже начала опасаться, что пес вот-вот умрет. Однако на следующий день после приезда в Красноярск собака ожила и начала вести себя активнее. Сейчас девушка занимается диетой своего нового друга. Судя по кадрам, Зизер очень благодарен своей спасительнице и уже подружился с другим домашним питомцем.

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