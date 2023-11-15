Подбил машину полиции и пытался удрать. Под Колтушами со стрельбой гонялись за микроавтобусом

Полиция второй раз за несколько дней с погоней и стрельбой ловила водителя-лихача в Ленобласти. Вновь досталось служебному транспорту, но уйти это нарушителю не помогло.

Ночью в деревне Бор Всеволожского района сотрудники ГИБДД попытались остановить грузовой микроавтобус Citroen Jumper, сообщает 15 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Водитель на требования полицейских отреагировал, прибавив скорость и попытавшись скрыться. Инспекторы бросились в погоню.

Уходя от полиции, лихач грубо нарушал ПДД, создавая угрозу для других участников движения, а затем устроил ДТП с преследовавшей его машиной ДПС. Сам он после этого продолжил движение, но и полицейских авария не остановила: автомобиль получил незначительные повреждения, сотрудники не пострадали.