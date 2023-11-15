Подбил машину полиции и пытался удрать. Под Колтушами со стрельбой гонялись за микроавтобусом

Полиция второй раз за несколько дней с погоней и стрельбой ловила водителя-лихача в Ленобласти. Вновь досталось служебному транспорту, но уйти это нарушителю не помогло.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Ночью в деревне Бор Всеволожского района сотрудники ГИБДД попытались остановить грузовой микроавтобус Citroen Jumper, сообщает 15 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Водитель на требования полицейских отреагировал, прибавив скорость и попытавшись скрыться. Инспекторы бросились в погоню.
Уходя от полиции, лихач грубо нарушал ПДД, создавая угрозу для других участников движения, а затем устроил ДТП с преследовавшей его машиной ДПС. Сам он после этого продолжил движение, но и полицейских авария не остановила: автомобиль получил незначительные повреждения, сотрудники не пострадали.
После этого полицейские решили применить табельное. Один из инспекторов сделал предупредительный выстрел в воздух и стал стрелять по колесам «Ситроена», после чего микроавтобус удалось остановить. За рулем оказался
Водителя задержали и доставили в отдел полиции, где его привлекли к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования и невыполнение требования полиции об остановке. По факту произошедшего продолжается проверка. В результате применения оружия никто не пострадал.
Похожая погоня на минувших выходных произошла в Гатчинском районе Ленобласти, а затем повторилась в Петербурге. В Коммунаре пьяному водителю под пулями удалось уйти от полиции, устроив ДТП со служебной машиной. В результате ранение получила его знакомая, которую мужчина усадил в машину незадолго до этого. А вечером того же дня, вновь с погоней, стрельбой и ДТП, этого же лихача ловили в Пушкинском районе Петербурга, на этот раз — успешно.