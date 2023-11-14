Пьяный водитель в Коммунаре устроил даме приключение с погоней и стрельбой, а вечером повторил в Петербурге

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Полицейские Петербурга и Ленинградской области дважды за день с погоней и стрельбой ловили одного и того же водителя. В первый раз была ранена его пассажирка, а сам лихач вывел из строя машину ДПС и скрылся. Пикантности ситуации добавляют детали.



История началась в городе Коммунар Гатчинского района Ленобласти. В час ночи 12 ноября у дома 10 по Гатчинской улице сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль Volvo XC70, но водитель попытался скрыться, сообщили 14 ноября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Полицейские бросились в погоню. Лихач продолжал игнорировать требования остановиться и гнал, грубо нарушая ПДД. Инспекторы приняли решение открыть огонь.

Пули повредили «Вольво» шины, но водитель продолжал удирать. У дома 15 по Первомайской улице он резко затормозил, спровоцировав столкновение с полицейской машиной, а затем скрылся. Патрульный автомобиль же оказался настолько поврежден, что полицейские не смогли продолжить преследование.

Разыскивая Volvo и беглеца, правоохранители выяснили, что во время погони в машине была еще 42-летняя пассажирка — близкая знакомая водителя. При стрельбе она получила легкое касательное ранение в руку и после самостоятельно обратилась в больницу. Ей перевязали рану и отпустили домой. Как стало известно «Фонтанке», полиции женщина рассказала, что встретила знакомого, когда шла по улице поздно вечером. Мужчина подъехал к ней на «Вольво» и предложил прокатиться, сказав, что хочет поговорить. Пикантности ситуации добавляет то, что автомобиль принадлежит жене водителя. Не исключено, что наличие «знакомой» в машине стало еще одной причиной удрать от ГИБДД.

Со слов пострадавшей, на переднем пассажирском сиденье Volvo находился не известный ей мужчина, а в салоне резко пахло алкоголем. Всю погоню она безуспешно просила водителя остановиться, когда началась пальба — услышала, как пуля прошла по металлу. Наконец, уже после погони, водитель остановился у магазина, женщина выскочила из машины и пошла домой. Знакомый пытался ее остановить, но женщина велела отстать. И только по пути домой заметила кровь на рукаве куртки и рану на руке. До этого она не чувствовала даже боли. Уже утром женщина обратилась за медицинской помощью, и ей вытащили пулю из руки, рассказала она.

Для водителя же приключения на этом не закончились. Поздно вечером 12 ноября сотрудники полиции обнаружили разыскиваемый Volvo у дома 4 по Фильтровскому шоссе в Пушкинском районе Петербурга. Его снова попытались остановить, и водитель снова попытался скрыться. Ситуация повторилась: погоня, стрельба по машине, попытка лихача удрать, спровоцировав аварию со служебным автомобилем. В этот раз фокус не удался, и «Вольво» заблокировали и остановили. За рулем оказался сильно пьяный 43-летний житель деревни Ляды Гатчинского района. Ранее мужчину уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности.