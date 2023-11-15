В Петергофе над женщиной надругались в подвале пятиэтажки

Жителя Петродворцового района Петербурга задержали по подозрению в сексуальном насилии. По версии следствия, он принудил к интиму соседку и выбрал не самое популярное место для совместной ночи.
За помощью в полицию 41-летняя женщина из Петергофа обратилась накануне около трёх часов ночи, вырвавшись из подвала на Ропшинском шоссе, 13, стало известно «Фонтанке» 15 ноября. Она заявила, что знакомый силой добился близости с ней.
Наряд патрульно-постовой службы настиг мужчину в нескольких минутах ходьбы от предполагаемого места преступления. И он, и женщина живут в разных домах неподалёку от пятиэтажки, где, как заявлялось, произошло надругательство.
Следственный комитет квалифицировал случившееся как насильственные действия сексуального характера, совершённые с угрозой убийства или причинения тяжкого вреда. Задержанному 34 года, и секс-статья в его биографии первая, но сама процедура хорошо знакома.
По предварительным данным, сложности с уголовным законодательством преследуют мужчину с 15 лет. Он попадался на кражах, став старше — на наркотиках. За последние три года приговор слушал дважды. Сначала за поднятый с асфальта кошелёк, банковскими картами из которого вскоре расплачивался в круглосуточных магазинах, в прошлом году — за украденный из парадной велосипед. За последнее Петродворцовый райсуд назначил 1,5 года условно.
Пока подозреваемого готовили к изолятору временного содержания, его соседка уехала в больницу. Ей предстояло освидетельствование, в том числе на употребление запрещённых веществ.