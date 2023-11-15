В Петергофе над женщиной надругались в подвале пятиэтажки

Жителя Петродворцового района Петербурга задержали по подозрению в сексуальном насилии. По версии следствия, он принудил к интиму соседку и выбрал не самое популярное место для совместной ночи.



За помощью в полицию 41-летняя женщина из Петергофа обратилась накануне около трёх часов ночи, вырвавшись из подвала на Ропшинском шоссе, 13, стало известно «Фонтанке» 15 ноября. Она заявила, что знакомый силой добился близости с ней.



Наряд патрульно-постовой службы настиг мужчину в нескольких минутах ходьбы от предполагаемого места преступления. И он, и женщина живут в разных домах неподалёку от пятиэтажки, где, как заявлялось, произошло надругательство.

