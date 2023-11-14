На Васильевском острове из-за пожара в коммуналке эвакуировали 26 человек

На Большом проспекте Васильевского острова загорелась обстановка в одной из комнат дома № 92. Двоих пострадавших госпитализировали, из опасной зоны эвакуировали 26 человек. Об этом сообщила пресс-служба петербургского МЧС во вторник, 14 ноября.

Информация о пожаре в 6-комнатной коммуналке поступила в службы в 18:01. Оказалось, что в комнате площадью 15 «квадратов» горела обстановка. Огонь ликвидировали в 18:24.



«Из опасной зоны эвакуировано 26 человек, из них пострадали и госпитализированы в медицинское учреждение два человека», — уточнили в МЧС Петербурга.