Советник президента Владимир Толстой высказался о запрете «Айты» Бурнашева и «Сказки» Сокурова

Советник президента Владимир Толстой дал интервью ТАСС, в котором обозначил свою оценку отзыву прокатного удостоверения у фильма «Айта» Степана Бурнашева и невыдаче удостоверения «Сказке» Александра Сокурова. В ответ на вопрос журналиста, не навредят ли такие действия чиновников творческому энтузиазму режиссеров и не натолкнут ли на мысль об отъезде, Толстой заявил, что это «болезненный вопрос».
«Мое личное мнение не как государственного чиновника, а просто как человека из культуры: эти меры показались мне чрезмерными, — сказал он. — Я не увидел в якутской картине какого-то опасного посыла в контексте разжигания межнациональной вражды. Надо внимательно смотреть кино. Здесь, как говорил Козьма Прутков, кто-то «перебдел». В отношении Александра Николаевича Сокурова — тем более, потому что, во-первых, он большой художник, один из крупнейших кинорежиссеров XX–XXI веков, национальное достояние».
Чиновник признал, что с какими-то художественными подходами Сокурова можно спорить, можно по-разному к ним относиться, однако «никакой угрозы или опасности общественному сознанию» он в фильме «Сказка» не видит. И предложил «доверять своему народу — он разберется».
О том, что фильм Александра Сокурова «Сказка» снят с показов на фестивале «КАРО.Арт» в Москве, стало известно 13 октября. На следующий день, как и предполагал режиссер, выяснилось, что картине отказано в прокатном удостоверении.
Фильм «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева, напротив, вышел в прокат еще весной. Однако в конце сентября видеосервисы получили предписание Роскомнадзора удалить картину из выдачи. За этим последовал и отзыв прокатного удостоверения, против чего выступали блогер BadComedian, глава Якутии Айсен Николаев и Александр Сокуров.