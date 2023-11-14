Советник президента Владимир Толстой высказался о запрете «Айты» Бурнашева и «Сказки» Сокурова

Советник президента Владимир Толстой дал интервью ТАСС, в котором обозначил свою оценку отзыву прокатного удостоверения у фильма «Айта» Степана Бурнашева и невыдаче удостоверения «Сказке» Александра Сокурова. В ответ на вопрос журналиста, не навредят ли такие действия чиновников творческому энтузиазму режиссеров и не натолкнут ли на мысль об отъезде, Толстой заявил, что это «болезненный вопрос».



«Мое личное мнение не как государственного чиновника, а просто как человека из культуры: эти меры показались мне чрезмерными, — сказал он. — Я не увидел в якутской картине какого-то опасного посыла в контексте разжигания межнациональной вражды. Надо внимательно смотреть кино. Здесь, как говорил Козьма Прутков, кто-то «перебдел». В отношении Александра Николаевича Сокурова — тем более, потому что, во-первых, он большой художник, один из крупнейших кинорежиссеров XX–XXI веков, национальное достояние».

