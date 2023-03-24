В прокат выходит «Айта» — якутский «Настоящий детектив»

30 марта состоится премьера триллера якутского режиссера Степана Бурнашева «Айта». Сюжет вращается вокруг гибели школьницы Айты и расследования её смерти. Девочка оставила записку с именем, и в округе крепнет уверенность, что убийца — сотрудник полиции Афанасий, подвозивший Айту в роковой вечер. Но следователь собирается докопаться до правды раньше, чем вооруженная толпа осуществит самосуд. Фильм частично основан на реальных событиях.
Степан Бурнашев — лауреат российских и зарубежных фестивалей. В 2020 году его картина «Черный снег» стала призером на кинофестивале «Окно в Европу» и удостоилась приза Гильдии продюсеров России. В 2021 году фильм «Ыт» взял две премии на Варшавском международном кинофестивале. «Айта» — это уже 13-й фильм Степана Бурнашева, но в жанре детектива он пробует себя впервые. Съемки велись в селе Соморсун, где режиссер провел детство.
В роли следователя выступил заслуженный артист республики Саха (Якутия) Иннокентий Луковцев («Надо мною солнце не садится»), которому Бурнашев изначально хотел предложить эту роль.
Премьера картины прошла на фестивале авторского кино «Зимний». «Айта» получила сразу две награды — за лучшую режиссуру и за лучшую мужскую роль. Критики сравнили фильм с «Настоящим детективом», с работами Дэвида Финчера и с азиатскими детективными триллерами.
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Федор Дубшан