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    «Газпром»: в Молдавии не согласовали отчет минэнерго об исторической задолженности за газ

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    Наблюдательный совет «Молдовагаза» не согласовал отчет аудита исторической задолженности за российский газ, который опубликовало минэнергетики Молдовы. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщила пресс-служба «Газпрома».

    Члены набсовета считают, что отчет не соответствует требованиям независимости аудита из-за конфликта интересов, а также что документ не соответствует международным стандартам аудита. «Молдавская сторона была заблаговременно уведомлена об этом обстоятельстве, но не предприняла никаких действий для его устранения», — говорится в сообщении «Газпрома».

    Кроме того, в «Газпроме» отмечают, что содержащиеся в отчете молдавского минэнерго выводы «не могут никаким образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности».

    В начале сентября стало известно, что «Газпром» не согласился с заявлением Молдавии о задолженности за газ и заявил, что будет отстаивать свои права. Тогда Кишинев предложил выплатить 8,6 млн долларов из 709 млн, которые требует российская сторона.

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    ГазпромМолдавияЗадолженность за газ
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