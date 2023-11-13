«Газпром»: в Молдавии не согласовали отчет минэнерго об исторической задолженности за газ

Наблюдательный совет «Молдовагаза» не согласовал отчет аудита исторической задолженности за российский газ, который опубликовало минэнергетики Молдовы. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщила пресс-служба «Газпрома».
Члены набсовета считают, что отчет не соответствует требованиям независимости аудита из-за конфликта интересов, а также что документ не соответствует международным стандартам аудита. «Молдавская сторона была заблаговременно уведомлена об этом обстоятельстве, но не предприняла никаких действий для его устранения», — говорится в сообщении «Газпрома».
Кроме того, в «Газпроме» отмечают, что содержащиеся в отчете молдавского минэнерго выводы «не могут никаким образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности».
В начале сентября стало известно, что «Газпром» не согласился с заявлением Молдавии о задолженности за газ и заявил, что будет отстаивать свои права. Тогда Кишинев предложил выплатить 8,6 млн долларов из 709 млн, которые требует российская сторона.