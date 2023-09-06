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    «Газпром» не согласился простить Молдавии 99% долга за газ

    1970
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    «Газпром» не стал соглашаться с заявлениями Молдавии об исторической задолженности за газ и заявил, что будет отстаивать свои права. Заявление опубликовали 6 августа в официальном канале холдинга.

    Кишинев предложил выплатить 8,6 млн долларов из 709 млн, которые требует российская сторона. Как подсчитал РБК, Молдавия готова выплатить только 1% от всей суммы.

    В комментарии «Газпрома» говорится, что проведенный Кишиневом аудит нарушил договоренности между сторонами: «Отчет аудитора не проходил утверждения Наблюдательным советом АО «Молдовагаз», как было предусмотрено договоренностями между ПАО «Газпром» и Правительством Республики Молдова».

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    ГазпромМолдавия
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