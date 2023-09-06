«Газпром» не согласился простить Молдавии 99% долга за газ

«Газпром» не стал соглашаться с заявлениями Молдавии об исторической задолженности за газ и заявил, что будет отстаивать свои права. Заявление опубликовали 6 августа в официальном канале холдинга.

Кишинев предложил выплатить 8,6 млн долларов из 709 млн, которые требует российская сторона. Как подсчитал РБК, Молдавия готова выплатить только 1% от всей суммы.



В комментарии «Газпрома» говорится, что проведенный Кишиневом аудит нарушил договоренности между сторонами: «Отчет аудитора не проходил утверждения Наблюдательным советом АО «Молдовагаз», как было предусмотрено договоренностями между ПАО «Газпром» и Правительством Республики Молдова».

