В Петербурге продолжают жестко избавляться от электросамокатов

Петербуржцы продолжают неофициально закрывать сезон кикшеринга. Местами добровольно-принудительно. Один из самокатов «Яндекса» утром 12 ноября обнаружили в урне.
«У дома на Просвещения 41 кто-то сильно недолюбливает кикшеринг», — рассказал 12 ноября один из читателей «Фонтанки».
Это продолжение вечной борьбы с самокатами в Петербурге. «Фонтанка» показывала, как в городе на Неве в ноябре их закидывают на трансформационные щитки, на крыши остановочных павильонов и даже выбрасывают в воду.
Общественные споры вокруг средств индивидуальной мобильности (СИМ) набирают обороты. Так, ЗакС Петербурга 25 октября обратился к премьеру России Михаилу Мишустину с просьбой разрешить регионам ужесточать требования к СИМ. Парламентарии даже предлагали сделать платной парковку для электросамокатов, но не нашли поддержки у Смольного.
При этом из-за теплой погоды (а температура воздуха в Петербурге аномально высокая для этого времени года) закрытие сезона кикшеринга, вероятно, задержится. Как правило, количество самокатов резко сокращается с ухудшением погодных условий и появлением устойчивого слоя снега. В сезоне 2022 — 2023 годов сервисы заявили об уходе до весны с 16 ноября.