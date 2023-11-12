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    В Петербурге продолжают жестко избавляться от электросамокатов

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    Петербуржцы продолжают неофициально закрывать сезон кикшеринга. Местами добровольно-принудительно. Один из самокатов «Яндекса» утром 12 ноября обнаружили в урне.

    «У дома на Просвещения 41 кто-то сильно недолюбливает кикшеринг», — рассказал 12 ноября один из читателей «Фонтанки».

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    Это продолжение вечной борьбы с самокатами в Петербурге. «Фонтанка» показывала, как в городе на Неве в ноябре их закидывают на трансформационные щитки, на крыши остановочных павильонов и даже выбрасывают в воду.

    Общественные споры вокруг средств индивидуальной мобильности (СИМ) набирают обороты. Так, ЗакС Петербурга 25 октября обратился к премьеру России Михаилу Мишустину с просьбой разрешить регионам ужесточать требования к СИМ. Парламентарии даже предлагали сделать платной парковку для электросамокатов, но не нашли поддержки у Смольного.

    При этом из-за теплой погоды (а температура воздуха в Петербурге аномально высокая для этого времени года) закрытие сезона кикшеринга, вероятно, задержится. Как правило, количество самокатов резко сокращается с ухудшением погодных условий и появлением устойчивого слоя снега. В сезоне 2022 — 2023 годов сервисы заявили об уходе до весны с 16 ноября.

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    КикшерингЭлектросамокатКурьезы
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