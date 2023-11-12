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    Петербург на периферии южного циклона: в городе сохранится тепло

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    Воскресенье, 12 ноября, в Петербурге обещает быть теплым, однако скоро ожидается похолодание.

    Температура воздуха в городе в течение суток составит от плюс 4 до плюс 6 градусов. Как предупреждает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», временами возможен небольшой дождь. Ветер в этот день окажется умеренным и будет дуть с юго-востока и востока.

    «Сегодня до Северной столицы дотянется облачная система активного южного циклона», — объясняет главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    Он отмечает, что температура воздуха в городе «существенно выше климатической нормы». По области немного теплее — в течение дня столбики термометра могут показывать до плюс 9 градусов.

    Положительные значения термометры будут показывать и в понедельник, 13 ноября. Однако синоптики предупреждают: станет холоднее. В результате в город придут дожди, переходящие в мокрый снег.

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    Комментарии 5

    Гость12 Ноя 2023 в 11:22
    Скоро лето🌞🌴🏄🎇
    +1−0
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