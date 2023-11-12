Петербург на периферии южного циклона: в городе сохранится тепло

Воскресенье, 12 ноября, в Петербурге обещает быть теплым, однако скоро ожидается похолодание.



Температура воздуха в городе в течение суток составит от плюс 4 до плюс 6 градусов. Как предупреждает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», временами возможен небольшой дождь. Ветер в этот день окажется умеренным и будет дуть с юго-востока и востока.



«Сегодня до Северной столицы дотянется облачная система активного южного циклона», — объясняет главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



Он отмечает, что температура воздуха в городе «существенно выше климатической нормы». По области немного теплее — в течение дня столбики термометра могут показывать до плюс 9 градусов.

